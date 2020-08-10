انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأمريكية يُسوي المنازل بالأرض

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:24 | آخر تحديث: 10 أغسطس 2020 - 17:37 نُشر: الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:24
دولي
10Tampa Bay

ذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية اليوم الاثنين وسوى عدة منازل بالأرض، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأظهرت صور بثتها قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا 3 أشخاص على الأقل.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن خدمة الإطفاء في بالتيمور، أنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

كما أكد رجال الإنقاذ أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.

وبحسب تلفزيون “دبليو بي إف إف” التابع لشبكة “فوكس”، فإن الانفجار الغازي شمل 3 منازل، وحالة الوفاة هي لامرأة بالغة، فيما حوصر 5 أشخاص على الأقل بصحبتهم أطفال تحت الأنقاض.

من جانبها قالت صحيفة “بالتيمور صن” إن الانفجار الذي وقع في شمال غربي المدينة، ألحق أضرارًا بالعديد من المنازل والبنايات المجاورة.

آخر تحديث: 10 أغسطس 2020 - 17:37
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