انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأمريكية يُسوي المنازل بالأرض

ذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية اليوم الاثنين وسوى عدة منازل بالأرض، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.



وأظهرت صور بثتها قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا 3 أشخاص على الأقل.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن خدمة الإطفاء في بالتيمور، أنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

كما أكد رجال الإنقاذ أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

وبحسب تلفزيون “دبليو بي إف إف” التابع لشبكة “فوكس”، فإن الانفجار الغازي شمل 3 منازل، وحالة الوفاة هي لامرأة بالغة، فيما حوصر 5 أشخاص على الأقل بصحبتهم أطفال تحت الأنقاض.

A massive explosion in Baltimore just now has left 1 dead and several people injured. People are reportedly trapped in the rubble pic.twitter.com/tDqXclDU5O

من جانبها قالت صحيفة “بالتيمور صن” إن الانفجار الذي وقع في شمال غربي المدينة، ألحق أضرارًا بالعديد من المنازل والبنايات المجاورة.

(3) patients, all critical have been rescued by Firefighters. Special Rescue Operations units have arrived and are beginning to search and rescue the other patients.

(6) #BCFDEMS medic units have been called. Units from @BaltCoFire have been called to help.

📷@CitizenAppBALT https://t.co/GtmvfbRVYZ pic.twitter.com/5nJmHbFX6U

— Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020