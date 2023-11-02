انفجار مخزن ذخيرة في زليتن دون وقوع إصابات

أعلن فريق الطوارئ التابع لفرع جهاز الإسعاف والطوارئ زليتن، عن إخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار الذي وقع ليل الأربعاء – الخميس بمخزن للذخيرة بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن.

وبحسب الفريق، فإن الانفجار الذي تسبب في تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، لم يسفر عن وقوع إصابات بحروق أو شظايا، عدا حالة واحدة لمواطن أصيب باختناق بسيط نتيجة احتراق منزله.

من جانبها طمأنت بلدية زليتن أهالي المدينة بأنه لا توجد إصابات وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالانفجار وجرى إخماد الحريق من قبل هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الطوارئ والأجهزة الأمنية داخل المدينة.

دعم فرق الطوارئ التابعة لجهاز الاسعاف و الطوارئ لفرق السلامة الوطنية من اجل اخماد الحريق الناتج عن انفجار مخزن الذخيرة… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الأربعاء، ١ نوفمبر ٢٠٢٣

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، تعليماته لمركز طب والطوارئ وجهاز الإسعاف باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإنفجار الواقع ببلدية زليتن وإعلان حالة الطوارئ بالمدينة.