انفجار مدوٍ يهز باكستان.. هجوم انتحاري يستهدف الجيش ويخلّف قتلى وجرحى

أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة عسكرية في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا عن مقتل 13 جندياً وإصابة 29 شخصاً آخرين، بينهم مدنيون، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون وضباط شرطة لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح مصدر حكومي في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الانفجار وقع عند اصطدام سيارة يقودها انتحاري بموكب للجيش، ما أدى إلى مقتل الجنود وإصابة 10 عسكريين و19 مدنياً، وأضاف ضابط شرطة أن الانفجار تسبب بانهيار سقفي منزلين مجاورين، ما أدى إلى إصابة ستة أطفال بجروح.

وأشار مسؤول إداري إلى أن حالة أربعة من الجنود المصابين توصف بالحرجة، وتبنى الجناح الانتحاري لجماعة “حافظ جول بهادور” المسلحة، التابعة لحركة “طالبان” الباكستانية، مسؤولية الهجوم.

وتشهد المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان، وخاصة في خيبر بختونخوا وبلوشستان، تصاعداً في وتيرة الهجمات المسلحة منذ عودة حركة “طالبان” إلى السلطة في كابل عام 2021، حيث تتهم إسلام آباد الجماعات المتطرفة باستخدام الأراضي الأفغانية كمنطلق لهجمات داخل باكستان، وهي اتهامات ترفضها السلطات في أفغانستان.

وبحسب إحصاءات وكالة “فرانس برس”، قُتل نحو 290 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، معظمهم من قوات الأمن، في هجمات تبنتها جماعات متمردة تقاتل الحكومة الباكستانية.