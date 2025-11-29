انفجار ناقلتي نفط في «البحر الأسود» قبالة تركيا

تعرضت ناقلة النفط “كايروس”، التي ترفع علم غامبيا ويبلغ طولها 900 قدم، لانفجار وحريق في غرفة محركها بالبحر الأسود إلى الشمال من مضيق البوسفور التركي، وسط توقعات بخطر جدّي قد يؤدي إلى غرق السفينة.

وأفادت وسائل الإعلام التركية ومراسل RT أن الانفجار وقع على بعد نحو 83 كيلومتراً شمال مضيق البوسفور، وتم إرسال فرق إنقاذ وسفينة تجارية إلى موقع الحادث.

وأكدت المصادر أن أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 25 شخصًا بخير، وأن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات قليلة من تعرض ناقلة النفط “فيرات”، التي ترفع أيضًا علم غامبيا، لهجوم على بعد 35 ميلاً من الساحل التركي في البحر الأسود، مما دفع السلطات إلى إرسال فرق إنقاذ والسفن التجارية لموقع الحادث، دون تسجيل إصابات في صفوف الطاقم البالغ عددهم 20 شخصًا.

وأوضحت هيئة الملاحة البحرية التركية أن هناك دخانًا كثيفًا يتصاعد من غرفة محركات “فيرات”، فيما لم تحدد طبيعة الهجوم أو مدى الأضرار، وفي حادثة “كايروس”، رجّحت السلطات أن يكون سبب الانفجار لغماً بحرياً عائماً، فيما تم توثيق لحظة الانفجار بفيديو من صياد تركي كان بالقرب من الساحل.

هذا وتشهد منطقة البحر الأسود نشاطاً متزايداً لناقلات النفط والغاز، وتُعد حوادث انفجار أو استهداف السفن خطرًا بيئيًا واستراتيجياً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة بين أوروبا وتركيا.

ويعد البحر الأسود يُعد منطقة استراتيجية تربط أوروبا بتركيا وروسيا، وتشهد حركة كثيفة لناقلات النفط والغاز، وشهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث انفجار أو استهداف ناقلات النفط، سواء لأسباب طبيعية أو بشرية، مما دفع الدول المطلة على البحر إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية والمراقبة الأمنية.