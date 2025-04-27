انفجار وحريق جديد في الميناء الإيراني وروسيا تهرع للمساعدة

أفادت وكالة أنباء “فارس” بوقوع انفجار جديد لعدد من الحاويات في ميناء “شهيد رجائي” بمدينة بندر عباس، واندلاع النيران مجددًا، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع سابقًا في أحد أكبر موانئ إيران.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مؤكدة أنه تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتُبذل الجهود الآن لإخماد ما تبقّى منه، والبالغ نحو 20%.

وفي منشور لها على منصة “إكس” اليوم الأحد، أوضحت مهاجراني: “تحدثت مع وزير الطرق، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، ونائب وزير الصحة. الوضع تحت السيطرة، وتم احتواء نسبة كبيرة من الحريق، فيما تتواصل الجهود لاحتواء النسبة المتبقية”.

وأضافت: “تمت إحالة 1139 شخصًا إلى المراكز الطبية، نُقل بعضهم جوًا إلى مدينتي شيراز ولارستان، فيما تواصل جميع الجهات تقديم الإغاثة بكامل طاقتها”.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الروسية في طهران أن الرئيس فلاديمير بوتين لبّى طلب إيران ووجّه وزارة الطوارئ الروسية بتسيير جسر جوي لإرسال طائرات وفرق إطفاء للمساهمة في إخماد الحريق المشتعل في الميناء.

وذكرت السفارة، عبر قناتها على “تلغرام”، أن “الرئيس بوتين وجّه وزارة الطوارئ بالتحرّك العاجل لدعم إيران وتلبية طلب الجانب الإيراني”.

وكان ميناء “شهيد رجائي” قد شهد، أمس السبت، انفجارًا ضخمًا في منطقة الحاويات، يُعتقد أنه ناتج عن تخزين غير آمن لمواد خطرة أو كيميائية. وأسفر الحادث عن مقتل 28 شخصًا وإصابة نحو 1139 آخرين، وفق إحصائية رسمية.

ونفت وزارة الدفاع الإيرانية، وجود أي شحنة ذات استخدام عسكري في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه “وفقا للتحقيقات والوثائق المتوفرة، لم تكن هناك أي شحنة واردة أو صادرة ذات طابع عسكري في المنطقة التي شهدت الحريق بميناء الشهيد رجائي”.

وأضاف أن “بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضخمت الموضوع”، مشيرا إلى أن “الأسباب الرئيسية والفرعية للحادث ستعلن لاحقا بالتعاون مع الأجهزة المعنية”.