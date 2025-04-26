انفجار يزلزل ميناء «الشهيد رجائي» في إيران.. مئات المصابين وخسائر كبيرة

اصيب مئات الأشخاص جراء الحادث المأساوي الذي هز جنوب إيران، حيث وقع انفجار مدوٍ في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، متسببا بأضرار كبيرة في المنطقة.

ووفق وسائل إعلام محلية، “أصيب 561 شخصا على الأقل، في الانفجار الذي وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “رجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء”.

وأكد التلفزيون الإيراني أن “مصدره حاوية غير معروف حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا”.

وأكدت وكالة أنباء “تسنيم”، أنه “تم إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن “شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات”.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، إن “سبب الحادث لا يزال مجهولا”.

اوه اوه! عجب انفجاری بوده

اسکله شهید رجایی بندرعباس pic.twitter.com/bCAIrAbBij — سی سی خانوم (@cicikhanoom) April 26, 2025

📹 انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس



محل انفجار یک ساختمان اداری است



مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان: هنوز علت این موضوع مشخص نیست pic.twitter.com/JZbBzwHxiZ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025