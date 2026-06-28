انفراجة مالية مرتقبة.. مصراتة وغريان تستقبلان إمداداتٍ نقدية

كشف الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، في منشور على صفحته عبر فيسبوك، عن تحركات جديدة في شحنات السيولة النقدية داخل ليبيا، تتجه إلى عدد من المدن ضمن خطة تستهدف دعم المصارف التجارية وتعزيز توفر النقد في الفروع المصرفية.

وأوضح الطياري أن شحنة سيولة نقدية تتجه إلى المنطقة الوسطى، وتحديدًا إلى مدينة مصراتة، بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دينار، على أن يتم توزيعها على المصارف التجارية العاملة داخل المدينة، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية طلبات السحب النقدي للمواطنين والمؤسسات.

كما أشار إلى شحنة ثانية تتجه إلى منطقة الجبل الغربي، وتحديدًا إلى مدينة غريان، بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دينار، ضمن خطة دعم تستهدف رفع مستوى السيولة داخل الفروع المصرفية هناك، وتقليل الضغط الناتج عن الطلب المتزايد على النقد.

وأضاف أن شحنات السيولة ستشهد خلال هذا الأسبوع امتدادًا إضافيًا نحو مدينة طرابلس، حيث يجري التحضير لتوزيع كميات من النقد على المصارف التجارية داخل العاصمة، في إطار مسار متواصل لإعادة توزيع السيولة بين المناطق الليبية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاوت مستمر في مستويات توفر النقد بين المدن، وهو ما يدفع الجهات المصرفية إلى تنفيذ عمليات نقل وتوزيع دوري للسيولة بهدف تحقيق توازن نسبي داخل النظام المصرفي وضمان استمرار عمليات السحب دون انقطاع.

هذا وتشهد ليبيا بين فترة وأخرى عمليات نقل سيولة نقدية بين المدن، نتيجة التفاوت في الطلب على النقد الورقي مقابل المتاح داخل الفروع المصرفية.

وتسعى المصارف عبر هذه الشحنات إلى معالجة الضغوط المتزايدة على أجهزة السحب والفروع، خاصة في المدن التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا وكثافة سكانية أعلى، ما يجعلها في حاجة مستمرة إلى دعم نقدي إضافي.

وتبرز مدن مثل مصراتة وغريان وطرابلس ضمن أبرز النقاط التي تشهد حركة مصرفية نشطة، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في خطط توزيع السيولة الدورية.