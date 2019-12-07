انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة السواني بسبب سرقة أسلاك كهربائية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بقيام مجموعة مجهولة صباح السبت بسرقة أسلاك مسافة (600) متر على خط القماطي 11 ك.ف فرعية الورفلي من 30 إشبيلية التي تغذي حوالي (22) محول.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر الذي يأتي في إطار الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية، أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني.

وأشارت أيضًا إلى سرقة أسلاك مسافة (800) متر على خط عبد الكبير فرعية الإطارات من 30 إشبيلية الذي يغذي حوالي (6) محولات بالاضاقة الى كسر عامود الكهرباء جراء السرقة، الأمر الذي أدي إلى إنقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بالأربعة الشوارع شيل إشبيلية.

ونوهت بأن دائرة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة قامت على الفور بإعادة التغذية للمناطق التي انقطع عنها الكهرباء عن طريق مصادر بديلة.