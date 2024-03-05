انقطاع الخدمة عن ملايين عملاء «فودافون» مصر بسبب عطل فني

اشتكى ملايين العملاء من مستخدمي شبكة “فودافون مصر”، إحدى أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت، بسبب عطل فني طارئ.

وأوضح مستخدموا فودافون على منصات التواصل الاجتماعي أنهم غير قادرين على إجراء أو استقبال المكالمات، بسبب ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

وفيما لم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

وبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي 2023.

ووصل متوسط العائد من عملاء الشركة إلى 82 جنيهًا شهريًا بينما وصل العائد من عملاء الكارت المدفوع مقدما إلي 74 جنيهًا شهريًا ووصل العائد من عملاء الفاتورة إلي 148 جنيهًا شهريًا.

كما ارتفع عدد مستخدمي إنترنت الموبايل بشركة فودافون مصر ليبلغ 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عدد الأجهزة الذكية على شبكة فودافون مصر بنسبة 5.3 بالمئة ليصل إلى 32.4 مليونًا.