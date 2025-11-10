انقطاع الكهرباء أثناء المقابلة.. زيلينسكي: لا نخاف أمريكا!

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، “الادعاءات” التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رمى خرائط ساحة المعركة خلال اجتماعهما في أكتوبر بالبيت الأبيض، مؤكداً أن اللقاء كان “عاديًا، ومهنيًا وبنّاء”.

وأوضح زيلينسكي من قصر الرئاسة في كييف أن أوكرانيا ليست عدوًا للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البلدين يشتركان في قيم عميقة مقارنة بروسيا، مضيفًا أن “الجميع في العالم يخاف من ترامب، لكن أوكرانيا تعتبر صديقًا لأميركا”.

وأكد زيلينسكي أن الملك البريطاني تشارلز لعب دورًا مهمًا خلف الكواليس لتشجيع ترامب على دعم أوكرانيا بشكل أكبر، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي في فبراير، حيث وُبخ زيلينسكي علنًا.

وفيما يتعلق بالهجمات الروسية على أوكرانيا، قال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يصدر أوامر بهجمات إرهابية على أنظمة الطاقة، ما يتسبب في قتل مدنيين وترك كثيرين بلا كهرباء أو ماء”، مشددًا على أن روسيا “لا تستطيع خلق التوتر داخل المجتمع الأوكراني بأي طريقة”.

وأشار إلى العمل عن كثب مع شركاء دوليين لحماية أوكرانيا من أسراب الطائرات المسيّرة الروسية، مؤكدًا رغبته في شراء 27 نظام دفاع جوي “باتريوت” من الولايات المتحدة، مع إمكانية استعارة الأنظمة الأوروبية مؤقتًا.

وحول الدعم العسكري الأوروبي، قال زيلينسكي إن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا أثناء استمرار القتال يجب التعامل معه بحذر، موضحًا أن القادة الأوروبيين يخشون على شعوبهم ولا يريدون الانخراط المباشر في الحرب، وأن أي ضغط مفرط قد يؤدي إلى فقدان كييف الدعم المالي والعسكري من الشركاء الدوليين.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن النشاطات الخبيثة في أوروبا، بما في ذلك اختراق طائرات مسيّرة للأجواء البولندية والظهور فوق مطارات كوبنهاغن وميونيخ وبروكسل، ترتبط بفشل روسيا في تحقيق تقدم على الجبهة منذ بداية العملية العسكرية في 2022، موضحًا أن بوتين “أقرب إلى حالة جمود” ويسعى لتعويض إخفاقاته بالبحث عن أراضٍ أخرى، معتبراً أن روسيا دولة كبيرة وعدوانية تعتمد دائمًا على وجود عدو خارجي لتوحيد مناطقها المختلفة، حيث تعتبر الولايات المتحدة والغرب أبرز خصومها.

انقطاع الكهرباء خلال مقابلة زيلينسكي مع الغارديان يثير موجة سخرية على الإنترنت

أظهرت لقطات مصورة انقطاع التيار الكهربائي في قصر ماريانسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال مقابلة فلاديمير زيلينسكي مع صحيفة الغارديان البريطانية، ما أثار موجة من السخرية والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمون مقاطع الفيديو بشكل واسع، معتبرين أن ما حدث لم يكن انقطاعًا حقيقيًا للتيار الكهربائي، بل مشهدًا تم إخراجه مسبقًا لإظهار معاناة أوكرانيا من أزمة الطاقة.

وسخر أحد المستخدمين عبر منصة X قائلاً إن عدم وجود أي رد فعل جسدي واضح لدى زيلينسكي أو فريق التصوير يوحي بأن الانقطاع كان معدًا مسبقًا، فيما تساءل آخرون عن توقيت انقطاع الكهرباء مقارنة بالجدول الرسمي لانقطاع التيار الصادر عن شركة أوكراينيرغو الأوكرانية للطاقة.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت السبت الماضي إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة، ما أدى إلى توقف توليد الكهرباء في البلاد. كما ذكرت وسائل إعلام محلية في 16 October أن الأوكرانيين سيواجهون انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء الحالي.

وأفادت صحيفة بوليتيكو مؤخرًا بأن زيلينسكي يسعى لإلقاء اللوم على أطراف أخرى لتحميلها مسؤولية أزمة الطاقة المتفاقمة الناتجة عن الاستهدافات الروسية لمنشآت البنية التحتية، وسط تزايد الاستياء الشعبي من الانقطاعات المتكررة.