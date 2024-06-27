انقطاع الكهرباء عن بنغازي بسبب حريق في محطة تحويل

تسبب حريق شب بمحطة التنقية جهد “30/11 ك.ڤ” في منطقة القوارشة جنوب بنغازي، بانقطاع التيار عن منطقة شاسعة وأحياء عديدة في المدينة.

وقالت وزارة الكهرباء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن فرق الإطفاء بالدفاع المدني سيطرت على الحريق.

وطلب رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، تكثيف الجهود وإصلاح المحطة وتوفير المتطلبات لإنهاء العمل بأسرع وقت ممكن.

وتعمل فرق الطوارئ بوزارة الكهرباء حاليا على تحديد الأضرار بالمحطة، لإصلاحها وإرجاع التيار إلى المنطقة.

وبحسب بيان الوزارة فإن المحطة ليس بها سوى محول واحد فقط قدرته 20 كيلوڤولت أمبير، ولا تملك محولا احتياطيا.