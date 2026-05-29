انقطاع الكهرباء والاتصالات.. أزمة إنسانية بـ«غات وتهالة» بعد اجتياح السيول للمناطق السكنية

أفادت وسائل إعلامٍ محليةٍ من مدينة غات وبلدية تهالة بأن السيول العارمة التي اجتاحت المنطقة تسببت في أوضاعٍ متفاقمةٍ، مع نزوح نحو 250 عائلةٍ من منازلها في بلدية تهالة، بعد ارتفاع منسوب المياه وغرق عددٍ من الأحياء السكنية.

وذكرت المصادر ذاتها أن أحياء الغلابة والخمسين والشركة الصينية وحي اسكن وأجزاء من حي الصنية تعرضت لسيولٍ داخليةٍ أدت إلى أضرارٍ جسيمةٍ في المنازل والبنية التحتية، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تعليماتٍ بإخلاء تلك المناطق بشكلٍ عاجلٍ حفاظًا على سلامة السكان.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت التابعة لشبكة المدار انقطعت في مناطق تهالة والبركت وغات، ما زاد من صعوبة التواصل بين السكان وفرق الطوارئ، في وقتٍ شهدت فيه المنطقة انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءاتٍ احترازيةٍ لفصل الكهرباء عن بعض المواقع المتضررة.

وفي السياق ذاته، أعلن فرع الهلال الأحمر في مدينة غات عن بدء عمليات إجلاءٍ واسعةٍ للعائلات المتضررة، حيث جرى نقل عددٍ من السكان إلى مواقع أكثر أمانًا في منطقة تهالة القديمة غرب البلدية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والخدمية والوحدات العسكرية والمجلس البلدي.

كما أفادت وسائل إعلامٍ محليةٍ بأن بلديات العوينات وغات والبركت شهدت بدورها عواصف رعديةً وأمطارًا غزيرةً، ما أثار مخاوف من توسع نطاق الأضرار، خاصةً في المناطق القريبة من الحدود الجزائرية.

ورغم عدم تسجيل خسائر بشريةٍ حتى الآن، إلا أن الأضرار المادية وُصفت بأنها واسعةٌ، وطالت بشكلٍ مباشرٍ مناطق سكنيةً تعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية وتدهور الأوضاع المعيشية، ما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وتشير المعطيات المحلية إلى أن تزامن هذه السيول مع مناسبةٍ دينيةٍ كبرى زاد من تعقيد الوضع، في ظل استمرار جهود فرق الطوارئ والهلال الأحمر في عمليات الإنقاذ والإجلاء، وسط ترقبٍ لأي تحسنٍ في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.