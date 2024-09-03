انقطاع طرق في وادي مسلقون ووادي الحسي جراء السيول

أدت الأمطار الغزيرة وتشكل السيول والفيضانات التي هطلت، الاثنين، إلى قطع عددا من الطرق ومنها، طريق وادي مسلقون الذي يربط بين منطقتي مرتوبة والعزيات، وطريق وادي الحسي الذي يربط بين منطقتي خليج البمبه والتميمي.

ودعا قسم المرور بمديرية أمن أم الرزم في منشور على صفحته على فيسبوك المواطنين وسائقي المركبات “لعدم الخروج من منازلهم أو السفر عبر هذين الطريقين إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظا علي سلامتهم لأنهما مقطوعتان تماما من قبل السيول”.

وأكدت المديرية أن دورياتها التابعة لقسم المرور متواجدة في المنطقة، لتسهيل حركة السير وإغلاق الطريق بشكل مؤقت.