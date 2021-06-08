انقطاع يُصيب مجموعة من المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام عالمية

أبلغت كبريات وسائل إعلام وشركات عالمية منها CNN وNew York Times وGuardian وFiniancial Times وBloomberg وAmazon وReddit اليوم عن تعثر الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وتعطلت المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك المواقع الإخبارية الرئيسية وصفحة الحكومة البريطانية، بشكل مؤقت خلال انقطاع كبير اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة “رويترز” إن مواقع لشبكات لتواصل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تعرضت إلى أعطال متعددة صباح الثلاثاء، حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود خلل في شركة Fastly لخدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.

وقالت Fastly، مقدم خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية، إنه بدأ التحقيق بالمشكلة في نحو الساعة 5:58 صباحًا بالتوقيت الشرقي عبر صفحة الحالة الخاصة به.

وقدمت الشركة، وهي شبكة توزيع محتوى تستخدمها مئات المواقع الإلكترونية، تحديثًا بعد ساعة.

وأشارت Fastly إلى أنه تم تطبيق الإصلاح. وقد يواجه العملاء عبئًا أصليًا متزايدًا مع عودة الخدمات العالمية. ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع الهائل.

بشكل منفصل، بدا أن موقع Amazon.com Inc للبيع بالتجزئة معطل أيضا، بينما لم تكن الشركة متاحة على الفور للتعليق.

وأبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي Reddit عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع “أمازون”، وفقا لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.

وكان موقع Twitch الخاص بشركة Amazon يعاني أيضا من انقطاع الخدمة، وفقا لموقع Downdetector.

كما واجهت المواقع الإلكترونية التي تُديرها منافذ إخبارية بما في ذلك “فاينينشل تايمز” و”الغارديان” و”نيويورك تايمز” و”بلومبرغ نيوز” و”هآرتس” انقطاعات في الخدمة.

يُشار إلى أن الانقطاعات الرئيسية لمواقع الويب والتطبيقات تحدث من وقت لآخر. وعادة لا تستمر لفترة طويلة.