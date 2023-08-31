انقلاب الغابون.. الاتحاد الأوروبي يرفض مقارنته بانقلاب النيجر

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّه لا خطة في الوقت الراهن لإجلاء رعاياه من الغابون.

وشدد جوزيب بوريل في تصريحاته – اليوم الخميس على أنه لا ينبغي لنا مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بانقلاب النيجر، مشيرا إلى أنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن «سُرقت» الانتخابات.

وصرح بوريل بأنّ الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة بالغابون، وأنّه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم كما حدث في النيجر عقب انقلاب 26 يوليو الماضي، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وجاءت تصريحات بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة، من المقرر أن يناقش سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في التعامل مع انقلاب النيجر.