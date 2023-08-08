انقلاب النيجر.. «إيكواس» تعقد قمة استثنائية جديدة الخميس المقبل

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أنّها ستعقد قمة استثنائية جديدة الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر.

وقال متحدث باسم «إيكواس» إنّ القمة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين ستعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي ترأس بلاده حاليا المنظمة الإقليمية.

وفي القمة السابقة التي عقدت في يوليو/الماضي أمهلت المجموعة الأفريقية -التي تضم 15 دولة- الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وفرضت عقوبات على النظام الجديد في نيامي.

بيد أن المهلة انتهت مساء الأحد الماضي من دون أن تكون هناك أي مؤشرات على تدخل عسكري وشيك من قبل «إيكواس» لوضع حد للانقلاب في النيجر، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال 3 سنوات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من المنظمة قوله إن التدخل العسكري لن يتم الآن، مشيرا إلى أنّه رغم رفض الانقلابيين مطالب «إيكواس»، فيبدو أنّ الحوار ما زال مطروحا، وقد تشارك فيه الولايات المتحدة