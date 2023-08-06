انقلاب النيجر.. ساعات تفصل انتهاء مهلة «إكواس».. تصاعد الضغط على الانقلابيين

تنتهي، اليوم الأحد، المهلة التي وجهتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» للانقلابيين في النيجر، في ظل تهديد بتدخل عسكري محتمل لدحر الانقلابيين.

وتصاعد الضغط الدولي على الانقلابيين، مساء السبت، عشية انتهاء المهلة، إذ أكدت الخارجية الفرنسية دعمها «بحزم وتصميم» لجهود «إكواس» لدحر محاولة الانقلاب.

والجمعة، اجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وشهدت النيجر، يومي الجمعة والسبت، تظاهرات دعم للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رُفع خلالها العلمان النيجري والروسي، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي وصحافيين محليين.