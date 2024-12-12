انقلاب قارب للمهاجرين يحمل 130 شخصا قبالة سواحل تونس

قتل شخصان على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130 شخصا قبالة السواحل الشرقية في تونس.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن شركة “أمبري” البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، أنه “تشير البيانات إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس”.

هذا وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.

وفي عام 2023، لقي أو فُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، ومنذ بداية العام حتى منتصف مايو، غرقت 103 قوارب هجرة.