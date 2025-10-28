انقلاب قارب هجرة قبالة الزاوية.. 18 قتيلاً و92 ناجياً

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن انقلاب قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة الزاوية فجر اليوم أسفر عن وفاة 18 مهاجرًا، بينهم 4 مصريين و2 من جمهورية الصومال، كما تم إنقاذ 92 مهاجرًا آخر، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 18 مفقودًا.

وذكر الجهاز في بيان له أن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل الناجين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا على استمرار عمليات البحث في محاولة العثور على المفقودين.

وأشاد جهاز الإسعاف والطوارئ بالدعم الكبير الذي قدمه الهلال الأحمر في صبراته في جهود الإنقاذ والمساندة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات الإنسانية والإغاثية في مثل هذه الحوادث.