انهيارات أرضية وزلازل.. مآسي حول العالم

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والاستثنائية، من انهيار أرضي مأساوي في شرق الكونغو الديمقراطية أسفر عن مقتل 28 شخصًا وتدمير عشرات المنازل، إلى هزة أرضية خفيفة في الأردن شعر بها السكان دون خسائر، مرورًا بوفاة أكبر معمر سعودي عن عمر يناهز 142 عامًا تاركًا إرثًا عائليًا ودينيًا غنيًا، وحوادث مأساوية في روسيا شملت انفجارًا ناجمًا عن تسرب الغاز وسقوط كتلة ثلجية أودت بحياة رجل، بالإضافة إلى وفاة لاعب كرة القدم الروسي السابق ليونيل آدامز في ظروف غامضة.

الكونغو الديمقراطية.. مصرع 28 شخصًا جراء انهيار أرضي في شرق البلاد

أفادت صحيفة “أكتواليتيه”، اليوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية بوروتسي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 28 شخصًا، وذلك عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.

وذكرت الصحيفة أنه “تم انتشال 28 جثة من تحت الركام مع اختتام عمليات الإنقاذ التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان قد تم العثور في البداية على 19 جثة، قبل انتشال تسع جثث إضافية لاحقًا”.

وبحسب السلطات المحلية، لم تقتصر الخسائر على الأرواح، إذ تسبب الانهيار الأرضي في أضرار مادية جسيمة شملت تدمير أكثر من 17 منزلًا في القرية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود 11 شخصًا لا يزالون تحت الأنقاض، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

ويُذكر أن الانهيار الأرضي وقع ليل الثلاثاء، حيث دمر أجزاء واسعة من المنازل في بوروتسي، ما أدى إلى دفن عشرات السكان تحت الركام.

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب البحر الميت في الأردن دون أضرار

أعلن مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، عن وقوع هزة أرضية صباح اليوم الخميس بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان عدة مناطق في الأردن، بينها محافظتا عمان والبلقاء، عند الساعة 10:00 صباحًا.

وأوضح سويدان أن مركز الهزة يقع شمال غور الصافي في منطقة البحر الميت، على عمق 17 كيلومترًا، دون تسجيل أي هزات ارتدادية لاحقة، مؤكداً أنها خفيفة وغير مؤثرة ولا تسبب أضراراً للمباني أو المرافق، وتندرج ضمن النشاط الطبيعي للمنطقة.

وأشار إلى أن المناطق النشطة زلزالياً مثل العقبة ووادي عربة والبحر الميت ووادي الأردن وطبرية شهدت هزات مشابهة سابقًا، لافتاً إلى أن المرصد سجل 106 زلازل داخل الأردن والمناطق المحيطة خلال العام الماضي، وأن الوضع يبقى ضمن المألوف.

وفي سياق متصل، دوت صافرات الإنذار جنوب إسرائيل في منطقة النقب تحسبًا لهزة أرضية.

وبحسب مركز الزلازل الإسرائيلي، بلغت قوة الهزة هناك 4.2 درجة على مقياس ريختر، وكانت ديمونا المدينة الأكثر تأثراً.

وفاة أكبر معمر سعودي عن 142 عامًا تاركًا إرثًا عائليًا ودينيًا استثنائيًا

توفي ناصر بن ردان آل رشيد الوادعي، أكبر معمر في السعودية، عن عمر يناهز 142 عامًا، تاركًا وراءه 134 حفيدًا وإرثًا عائليًا وحياة استثنائية مليئة بالعمل والتحديات، بحسب وسائل إعلام سعودية وRT.

وشيعت جنازته في جامع السوق بمحافظة ظهران بمنطقة عسير، وسط حضور محلي وإعلامي، فيما تصدر خبر وفاته محركات البحث ولاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد الوادعي في محافظة ظهران، وتوفي والده وهو جنين في بطن أمه، ما جعله يتيم الأب قبل ولادته. وتنقل بين السعودية واليمن لكسب رزقه، معتمدًا على جهده الشخصي منذ الصغر. وتزوج ثلاث مرات، وكان زواجه الأخير في سن 110 أعوام، وأنجب من زوجته الأخيرة فتاة، ليصل عدد أبنائه إلى 9 (3 ذكور و6 إناث).

واشتهر الوادعي بالتزامه الديني العميق، حيث أدى فريضة الحج 40 مرة خلال حياته. واعتمد نمط حياة صحيًا شمل تناول الأطعمة الطبيعية مثل الذرة، الشعير، اللبن، السمن، العسل والزبيب، مما ساهم في الحفاظ على ذاكرته ونشاطه البدني حتى مع تقدمه في السن.

عرف الشيخ ناصر بالحكمة والتسامح، وكان محل ثقة الجميع في حل النزاعات والإصلاح بين الناس، كما قضى حياته في الدعوة إلى الله وأعمال الخير، رغم أنه لم يكن يجيد القراءة أو الكتابة، ليصبح نموذجًا للحياة المديدة والصحية والتفاني في العبادة والعمل والخير.

روسيا.. مصرع شخص وإصابة اثنين بانفجار ناجم عن تسرب الغاز المنزلي في أوسورييسك

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انفجار ناجم عن تسرب الغاز المنزلي في منزل خاص بمدينة أوسورييسك في إقليم بريمورسكي بالشرق الأقصى الروسي.

وقالت وزارة الصحة بالإقليم في بيان إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى البلدي المركزي في أوسورييسك، حيث يتلقى المريضان المصابان بجروح وحروق حرارية الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن المحاولة لإنقاذ المرأة الثالثة لم تنجح رغم إجراء إجراءات الإنعاش.

وأضاف بيان الطوارئ الروسي أن النيران لا تزال مشتعلة تحت أنقاض المنزل، ويشارك أكثر من 20 فردًا و5 وحدات آلية في عمليات إخماد الحريق وإدارة تداعيات الحادث.

من جهتها، أوضحت الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت أنقاض المبنى بعد الانفجار.

وفاة لاعب تسيسكا موسكو السابق ليونيل آدامز بعد سقوطه من شرفة.. تحقيق رسمي مفتوح

عثر على لاعب كرة القدم السابق وأحد خريجي أكاديمية نادي تسيسكا موسكو، ليونيل آدامز، ميتًا إثر سقوطه من شرفة مبنى سكني في ضواحي موسكو.

ووقع الحادث في مجمع سكني بمدينة زفينغورود، حيث كان آدامز يزور صديقه تيمور ماغميدوف، لاعب روبين يالطا السابق.

وأفادت المصادر بأن اللاعب كان يحتسي الخمر ويعاني من مشكلات حياتية، بينها انفصاله عن حبيبته.

وأشارت المعطيات الأولية من الأجهزة الأمنية إلى أن آدامز أقدم على الانتحار، إلا أن والدته رفضت هذه الرواية، مؤكدة أن نجلها تعرض للقتل، ما فتح باب الجدل حول ملابسات الحادث. وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا للوقوف على حقيقة ما جرى.

ويذكر أن آدامز تعرض قبل أسابيع قليلة لهجوم مسلح داخل أحد المقاهي في زفينغورود، حيث أصيب بجرح ناري ونقل إلى المستشفى، لكنه لم يقدم أي بلاغ رسمي للشرطة آنذاك.

وأصدر نادي تسيسكا موسكو بيانًا رسميًا نعى فيه لاعبه السابق، مؤكدًا أن آدامز بدأ مسيرته في أكاديمية النادي ولعب مع فرق الشباب قبل مغادرته عام 2014، ثم استكمل مسيرته مع عدة أندية داخل روسيا وخارجها، منها ينيسي كراسنويارسك، فولغا تفير، كاماز، وأندية في أرمينيا وكازاخستان وإسبانيا وبيلاروسيا والجبل الأسود وطاجيكستان وقيرغيزستان، حيث كان لاعبًا في نادي “ألغا” منذ عام 2025.

ولد آدامز عام 1994 في سانت بطرسبورغ لأب نيجيري وأم روسية، وسبق له تمثيل منتخب روسيا تحت 18 عامًا، وشارك مع المنتخب الجامعي في دورة الألعاب الجامعية عام 2017. وكان أبرز إنجازاته التتويج بكأس أرمينيا مع نادي “بانانتس” موسم 2015-2016.

ويذكر أن شقيقه، لوكمان آدامز، يعد أول عداء أسمر البشرة في تاريخ المنتخب الروسي لألعاب القوى.

مصرع رجل في الشرق الأقصى الروسي إثر سقوط كتلة ثلجية من سطح منزل

لقي رجل مصرعه إثر سقوط كتلة ثلجية من سطح مبنى سكني في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي.

وكتب وزير الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، سيرغي ليبيديف، على وسائل التواصل الاجتماعي: “المنزل رقم 16 في شارع سوفيتسكايا، انهار ثلج من سقف المنزل ولقي رجل مصرعه. تعمل فرق الإنقاذ في المكان”.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء محاولته حفر سيارته من تحت الثلوج الكثيفة.

من جانبها، أعلنت إدارة التحقيق التابعة للجنة التحقيق في إقليم كامتشاتكا فتح قضية جنائية بتهمة “تقديم خدمات لا تستوفي متطلبات السلامة” بحق المسؤولين في المؤسسة الإدارية المكلفة بصيانة المبنى.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت مؤخراً عاصفة ثلجية قوية، حيث هطلت كميات كبيرة من الثلوج بلغت أكثر من نصف المعدل الشهري خلال 24 ساعة، ما أدى إلى إعلان خطر الانجرافات الثلجية في عدة مناطق بالإقليم، بما في ذلك مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.