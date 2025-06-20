انهيارات وانفجارات واعتقالات… أزمات متتالية تهز مصر والأردن وإيرلندا

تتابع الساحات المحلية والدولية أحداثاً متسارعة بين انهيار عقارين بالقاهرة يوقع إصابات ويثير استنفاراً أمنياً، واعتقالات في قضايا فيديوهات مثيرة، وتوترات جديدة بعد اعتداء كونور ماكغريغور في ملهى ليلي، إلى جانب انهيار حفار بحري متقادم بالبحر الأحمر وحادث طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأردن أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

انهيار عقارين سكنيين في القاهرة واستنفار أمني واسع

انهار عقاران سكنيان مكونان من أربعة طوابق في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الحماية المدنية، وسط حالة استنفار أمني واسع وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ.

وتلقى قسم النجدة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار مبنى في المنطقة، لتتحرك على الفور قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين لاحقًا انهيار عقارين متجاورين، فيما تم الدفع بـثماني سيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين أو محتجزين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخصين أحياء من تحت الأنقاض، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تواصل الفرق أعمال التمشيط والتأكد من خلو الموقع من العالقين.

كما أسفرت عمليات الإنقاذ عن إصابة عنصرين من الحماية المدنية بحالات اختناق أثناء محاولاتهما انتشال المحتجزين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما في الموقع.

من جهتها، بدأت الأجهزة الأمنية في سماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط العقارين المنهارين، للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصر: القبض على “المذيع الفرفوش” وفتاة تُعرف بـ”نور تفاحة” بسبب فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، الخميس، من القبض على صانع محتوى شهير على مواقع التواصل الاجتماعي يُعرف باسم “المذيع الفرفوش”، بعد تحقيقات أظهرت تورطه في تصوير وبث مقاطع فيديو “خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة”، أثارت جدلاً واسعاً عبر الإنترنت.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان وأربعة أجهزة لاب توب تحوي أدلة تثبت نشاطه الإجرامي، وأقر المتهم بأن الهدف من نشاطه كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

ويشتهر “المذيع الفرفوش” بمقاطع تظهره مع راقصات أو ضيوف يرتدون ملابس غير لائقة، إلى جانب مقابلات تحمل إيحاءات غير مناسبة، ما عرضه لاتهامات بالتحريض على الفسق والرذيلة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات في قضيته.

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على فتاة تُدعى “نور تفاحة”، بعد ثبوت قيامها بتصوير ونشر فيديوهات مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أقرت الفتاة أيضاً بأن هدفها كان زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية، وفق بيان وزارة الداخلية.

مصر.. وزارة البترول تكشف تفاصيل حادث انهيار أحد الحفارات البحرية المتقادمة

أعلنت وزارة البترول المصرية، الخميس، انهيار أحد الحفارات البحرية المتقادمة بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس في البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحفار المنهار تابع لشركة خاصة تُدعى “SHIV-VAN HERITAGE”، وهي شركة غير مسجلة حاليا ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري ولا تنفذ أي أنشطة تشغيلية داخل مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحفار كان متمركزا بمنطقة الانتظار في رأس غارب بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، وظل متوقفا عن العمل منذ عدة سنوات، كما تم الحجز عليه سابقا لصالح أحد البنوك.

وترجح التحقيقات الأولية أن الانهيار ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدات والتعرض الطويل للعوامل الجوية.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظراً لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة.

كما أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة.

وأشارت الوزارة إلى متابعتها الحثيثة للموقف، والتوجيه لجهاتها التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.

المقاتل كونور ماكغريغور يوضح سبب تعديه على رجل في ملهى ليلي بإيبيزا (فيديو)

كشف النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، عن خلفية الاعتداء الذي قام به بالضرب على رجل داخل ملهى ليلي شهير في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وكتب ماكغريغور عبر حسابه في منصة “X”: “لا يجوز لك الإساءة لبلدي وشعبه. أبداً”، مضيفاً “صوّت لماكغريغور!” في إشارة إلى رفضه أي إهانة تجاه وطنه.

ووفقاً لتقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان ماكغريغور يتحدث مع الرجل داخل نادي “باشا” في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي أثناء احتسائه الكحول، وفجأة وجه له لكمتين عنيفتين أسقطتهما أرضاً.

وأفاد شهود أن الرجل المعتدى عليه أُخرج من النادي بواسطة رجال الأمن، في حين استمر ماكغريغور في السهرة وكأن شيئاً لم يكن.

يُذكر أن ماكغريغور (36 عاماً) حقق خلال مسيرته الاحترافية 22 انتصاراً مقابل 6 هزائم، ولم يشارك في نزالات منذ عام 2021 عندما تعرض لكسر في ساقه وخسر أمام داستن بورييه.

الجيش الأردني: سقوط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في منطقة الأزرق تسبب بإصابتين وأضرار مادية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء الخميس، سقوط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في منطقة الأزرق، بعد أن قصرت عن بلوغ هدفها نتيجة خلل فني في مجموعة التشغيل داخل الطائرة، مما أدى إلى فقدان التوجيه وانفجارها بكامل حمولتها.

ووفقاً لمصدر عسكري، فقد سقطت الطائرة بجوار منزل في منطقة التطوير الحضري، ما تسبب في إصابة طفلين وأضرار مادية جسيمة للمنزل، حيث تحطمت واجهات المنزل إثر تناثر شظايا الطائرة، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات قوية.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أحدث تجويفاً في الأرض بلغ قطره 3.20 متر وعمقه 90 سنتيمتراً، وعُثر على حطام الطائرة على بعد 200 متر من موقع الانفجار، وهرعت إلى المكان فرق من مديرية الدفاع المدني، سلاح الهندسة، والأجهزة الأمنية للسيطرة على الوضع ونقل المصابين، فضلاً عن بدء التحقيق في الحادث.

ودعت القوات المسلحة الأردنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم لمس أو الاقتراب من أي أجسام متناثرة في مواقع سقوط أجسام مشبوهة، نظراً لاحتمالية احتوائها على مواد سامة وخطيرة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لتفادي وقوع إصابات.