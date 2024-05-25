انهيار أرضي يتسبب بمقتل أكثر من 300 شخص في بابوا غينيا الجديدة

قتل مئات الأشخاص في بابوا غينيا الجديدة، اليوم السبت، جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية في شمال البلاد.

ونقلت صحيفة بوست كوريير، عن عضو البرلمان إيموس أكيم، أن “الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص و1182 منزلا”.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، “أنه تم انتشال 4 جثث من المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى”.

وقالت الإذاعة: “إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة”.