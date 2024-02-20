انهيار مبنى سكني في لبنان وأنباء عن وقوع ضحايا

انهار مبنى سكني، جنوب العاصمة بيروت، ما تسبب بوقوع إصابات عديدة، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات في منطقة الشويفات، يقطنه قرابة 30 شخصا، من الجنسية السورية، انهار بشكل كلي.

وبينما لم تتحدث الوكالة عن وقوع ضحايا، ذكرت وسائل إعلامية، أنه قتل أربعة أشخاص، في انهيار المبنى السكني، وهم امرأتان ورجل مسن وطفل.

وذكرت المعلومات أن 17 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار، حيث تعمل الفرق المختصة على سحبهم.

يذكر أنه ووفق ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن المبنى انهار جراء هطول أمطار موسمية غزيرة في الأيام الأخيرة في لبنان.

وقالت الجهات المعنية، إن المبنى غير آمن، وتم إخلاؤه منذ عامين بسبب مخاوف من ضعف الأساسات، وعلى الرغم من ذلك، فقد قام صاحب المبنى بتأجير الشقق لعائلات سورية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان انهار مبنى في المنطقة نفسها.

يذكر أنه يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من مليون ونصف مليون لاجئ.