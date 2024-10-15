اورلاندو: سيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم المصرف المركزي

التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمكتبه في طرابلس.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، على منصة “اكس”: “تشرفت بالاستقبال الذي حظيت به من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وهنأته على تعيينه ونقلت له تطلعات الاتحاد الأوروبي في سرعة تعيين مجلس إدارة من التكنوقراط، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف: “إن حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف المركزي واستكمال توحيده أمران ضروريان لفعالية المصرف الاقتصادية وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل، وسيبقى الإتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم المصرف المركزي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقد أكدت مجددا على استعدادنا لتوسيع نطاق التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام”.

وقال: “بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل حث بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين على استئناف الاجتماعات بسرعة لتنسيق الجهود دعماً للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف المركزي”.