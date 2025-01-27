«اورلاندو» يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع

عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير “نيكولا اورلاندو”، اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي.‏

وقال اورلاندو: “بعد الاطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الحالية، ركزنا على الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة الفعالة على الحدود للتصدي للعصابات الإجرامية وتهريب البشر والاتجار بالبشر، ‏وقد أطلعته على اجتماع روما البنّاء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والحوار الجاري مع العملية Operation EUNAVFOR MED IRINI ومشاركاتي في بنغازي”.‏

وأضاف: “أكدت على دعم الاتحاد الأوروبي، الراسخ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل، ‏كما أثنيت على الجهود التي تبذلها ليبيا لإنقاذ الأرواح في البحر والصحراء. واتفقنا على تعزيز التعاون لتعزيز احترام حقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين”.