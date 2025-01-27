«اورلاندو» يعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع

عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير “نيكولا اورلاندو”، اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي.
وقال اورلاندو: “بعد الاطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الحالية، ركزنا على الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة الفعالة على الحدود للتصدي للعصابات الإجرامية وتهريب البشر والاتجار بالبشر، وقد أطلعته على اجتماع روما البنّاء مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والحوار الجاري مع العملية Operation EUNAVFOR MED IRINI ومشاركاتي في بنغازي”.
وأضاف: “أكدت على دعم الاتحاد الأوروبي، الراسخ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل، كما أثنيت على الجهود التي تبذلها ليبيا لإنقاذ الأرواح في البحر والصحراء. واتفقنا على تعزيز التعاون لتعزيز احترام حقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين”.
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