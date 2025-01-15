اورلاند: سنواصل دعم جهود المجالس والعمداء الجدد

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا سعادة السفير نيكولا اورلاندو، إنه ‏”تشرف بحضور مراسم أداء اليمين للمجالس البلدية المنتخبة حديثا، والذي يستضيفه اليوم في طرابلس وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور بدر الدين التومي، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح”.‏

وقال اورلاند: “تهانينا الحارة للمجالس والعمداء الجدد، متمنياً لهم كل النجاح في خدمة مواطنيهم، ويقف ‫الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعمهم في جهودهم”.‏

وأضاف في حسابه على منصة “اكس”: “كان من دواعي سروري بشكل خاص أن ألتقي وأهنئ الزائرة المقطوف، أول عميدة بلدية في ليبيا، من بلدية زلطن، وهو إنجاز تاريخي وواعد للبلاد”.

مراسم أداء اليمين القانوني لعمداء البلديات المنتخبين موخرا بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥