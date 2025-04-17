اوروبا تصدر قائمة دول «آمنة» لتسريع إجراءات اللجوء والترحيل

في ظل تصاعد الضغوط السياسية لتعزيز ضوابط الهجرة، أعلنت المفوضية الأوروبية قائمة تضم سبع دول تعتبرها “دول منشأ آمنة”، وذلك بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، مع إمكانية تسريع ترحيل المرفوضين.

وبحسب المفوضية، “تشمل الدول، مصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا والهند”.

وأوضحت المفوضية أن تصنيف “دولة كـ”آمنة” لا يعني رفض طلبات اللجوء تلقائياً، بل يتيح البت فيها بسرعة أكبر، مع إمكانية تسريع ترحيل المرفوضين”.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية هينا فيركونين: “يمثل تسريع إجراءات اللجوء وتحسين كفاءتها هدفاً أساسياً في اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي”، لافتة إلى أن “هذه الخطوة تأتي لتنفيذ الاتفاق الذي أقر العام الماضي”.

يذكر أن “العديد من الدول الأوروبية كانت تتبع معايير مختلفة في تصنيف الدول الآمنة، مما أدى إلى ظاهرة “اختيار الوجهة” بين طالبي اللجوء، وتأمل المفوضية أن توحيد القائمة سيحد من هذه الممارسات”.

وكانت المفوضية “حاولت سابقاً في عام 2015، اعتماد قائمة مماثلة، لكن المشروع فشل بسبب الخلافات حول إدراج تركيا”.

ومن المتوقع أن “تساهم الآلية الجديدة في تقليص فترات انتظار طالبي اللجوء، وتبسيط إجراءات الترحيل، كجزء من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء المشترك”.