اوقع عشرات القتلى والمصابين.. 30 مسلحا يهاجمون مقرّاً للجيش في باكستان

لقي 16 جنديا باكستانيا مصرعهم في هجوم شنّه مسلّحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية.

وأفاد مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية لوكالة فرانس برس، أنّ “حوالي 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش” في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا، وأضاف: “قُتل 16 جنديا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في الهجوم”.

هذا وشهدت باكستان قبل شهر هجمات أسفرت عن مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين، وتبّنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، كما وقع في نوفمبر الفائت، انفجار قوي في محطة قطارات في مدينة كويتا بمحافظة بلوشستان، في جنوب غربي باكستان، أوقع 24 قتيلا، فيما أعلنت جماعة انفصالية مسؤوليتها عن التفجير.

وفي اغسطس الفاىت، أعلنت جماعة “جيش تحرير بلوشستان”، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن عدة هجمات جنوب غربي البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا.