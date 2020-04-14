ايران تعافي اكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا

عدد المتعافين من الفيروس بلغ 48 الفا و129 شخصا [قناة العالم]

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 74 الفا و877 شخصا ، وبوفاة 98 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4683 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1574 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 74 الفا و 877 حالة لغاية الان بينهم 3691 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 48 الفا و129 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 98 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 4683 شخصا.

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