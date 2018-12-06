ايرلندا وبوليفيا تتقدمان بمشروع قرار مضاد لقرار أميركي بشأن “حماس”

ووزّع مشروع القرار الأيرندي البوليفي على صحفيين في مقر ​الأمم المتحدة​ ب​نيويورك​، وتضمن تعديلات على مشروع القرار الأميركي، الذي تقرر سابقًا التصويت عليه في وقت لاحق الخميس.وستشهد الجلسة ذاتها التصويت على مشروع القرار الأيرندي البوليفي، ويحمل اسم “سلام عادل ودائم وشامل في ​الشرق الأوسط​”، ويدعو إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار ​مجلس الأمن​ 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ و​القدس الشرقية​.