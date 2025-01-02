اِختتام الاِمتحانات النّهائية للفصل الأوّل والفترة الأولى لِلشهادات العامّة

اُختُتِمتْ اليوم الخميس، الاِمتحانات النِّهائية للفصل الدّراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024– 2025م، في كامل التراب الليبي، وفق ما جاء فِي قرار وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية رقم 984 لِسنة 2420م بشأن تحدِيد المواعيد الدّراسية والاِمتحانات لجميع المراحِل التّعليمية للعام الدّراسي 2024 -2025م.

وشهدت الاِمتحانات “مُتابعة من وزير التّربية والتّعليم ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومديري الإدارات بالوزارة ومُراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات عبر جولات تفقّدية للمؤسّسات التّعليمية تابعوا خِلالها الاِمتحانات واستمعوا إلى مُلاحظات المُعلّمين والتلاميذ والطلاب بشأنها”.

وحسب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 لسنة 2024م لتحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات “يدخل التلاميذ والطلاب في عُطلة تبدأ يوم الخامس من شهر يناير الجاري وتنتهي يوم الحادي عشر من نفس الشهر”.

وجاء في نص المادّة (29) من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لِسنة 2022م بشأن “إصدار لائِحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي “تخصص لكل فصل دراسي نسبة (50%) من النّهاية الكُبرى لكل مقرّر من المقرّرات الدّراسية المُعتمدة للصّفوف السادس والسابع والثامن توزع على النّحو التالي: %40 لأعمال الفصل وتشمل التّطبيقات والنّشاط الفصلي، واختبار مُنتصف الفصل توزع كالآتي: (%25) للأنشطة اليومية، (%25) للتّطبيق، (%50) لاختبار منتصف الفصل، (60%) لاِمتحان نهاية الفصل”.

فِيمَا تنص المادّة (41) من ذات القرار على أن “تخصص لكل فصل دراسي في المواد النّظرية أو العملية نسبة (50%) من النّهاية الكُبرى للمقرر توزع على النّحو التالي: ( %40) لأعمال الفصل– (%60) لاِمتحان نهاية الفصل”.

وأعربت وزارة التّربية والتّعليم عَن أُمنياتها بالتوفيق والنّجاح لأبنائِنا التلاميذ والطلاب، متقدّمة “بالشكر لأولياء الأمور على جُهودهم وحِرصهم ومثابرتهم في تشجيع أبنائِهم طِيلة فترة إجراء الاِمتحانات التي اِستمرت لأسبوعين مُتتاليين”.