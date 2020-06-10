اِستئنافٌ المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، للصحفيين بعد اجتماع عبر الإنترنت استضافته الخرطوم، أن اجتماع الدول الثلاثة، بشأن ”سد النهضة” تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا“ و نأمل في أن ”تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة”

وأضاف عباس، من خلال الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا )لأجل التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة، ومواصلة عمل المراقبين.

وأوضح بشأن إعلان إثيوبيا نيتها ملء السد الشهر المقبل؛”إن هذا جزء أساسي من التفاوض الذي نجريه الآن، ليس هناك تفاصيل ولكن هذا أساس ما نتفاوض حوله “،

مؤكداً على موقف السودان بمساندة مصالحه، قائلا ”أحيانا تتطابق هذه المصلحة مع إثيوبيا وأحيانا مع مصر“

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير شباط بخصوص ملء وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.