اِطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين، عن اطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول في طرابلس الكبرى.

وأفادت المديرية في بلاغ، بأن هذه الحملة تأتي بمشاركة قسم الشرطة النسائية بالمديرية وأعضاء قسم شرطة النجدة وأعضاء وحدة المهام الخاصة وأعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس.

وتقضي الحملة بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن، وذلك بعد ازدياد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا، حيث أسفرت هذه الحملة على ضبط عدد 21 شخص من مختلف الجنسيات.