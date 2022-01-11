اِعتماد نتيجة طلاب الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة

اعتمد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة التابعة للمستشفيات والمراكز الطبية، الواقعة بالمناطق الجنوبية والوسطى والغربية، تخصص تمريض عام، بنسبة نجاح بلغت 50.9%.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات النهائية النظرية والعملية، خمسمائة واثنان وأربعين طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول مائتين وستة وسبعين طالب وطالبة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي المعاهد الصحية التي جرى افتتاحها في مناطق (طرابلس الكبرى، وباطن الجبل، والغربية، والوسطى، والجنوبية، والشرقية) تسعة وعشرين معهدًا صحيًا، فيما يبلغ عدد المعاهد التي تضم الطلاب المتقدمين للحصول على الدبلوم هذا العام، خمسة وعشرين معهدًا صحيًا.