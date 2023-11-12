اِنتخاب ليبيا نائب رئيس الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»

انتخبت ليبيا بمقعد نائب رئيس الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي 194 دولة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بأن فوز ليبيا بمقعد نائب رئيس الدورة يأتي تتويجاً لجهود بذلها وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى المنظمة موسى المقريق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد المقريف أهمية هذا الفوز في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات الرئيسية للمنظمة، ومواكبة الحراك التربوي والثقافي والعلمي والاستفادة منه في تطوير، وتفعيل عديد المبادرات، والبرامج ذات الأولوية الوطنية.

وأوضح الوزير أن الإعلان عن فوز ليبيا بعضوية نائب الدورة الحالية إلى جانب 30 دولة أخرى أعلن خلال توصيات المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك بانتخاب رئيس المؤتمر العام ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان، ونواب رؤسائها، ومقرريها؛ تنفيذا لأحكام المواد 29 و33 و46 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، ووفقا لتوصيات المجلس التنفيذي بشأن تنظيم أعمال هذه الدورة.

وكان الوزير، بصفته رئيس الوفد الليبي المشارك في الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو، قد قدم في العاشر من نوفمبر الجاري وثيقة المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003م، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو.