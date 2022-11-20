اِنطلاق أعمال المنتدى الثالث لمراقبي الانتخابات

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بمدينة بنغازي، النسخة الثالثة من “منتدى مراقبي الانتخابات”، الذي يشرف عليه وينفذه قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني(NDI)، بحضور مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة بنغازي، ورئيس قسم العمليات الخارجية، ورئيس قسم التواصل، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية، وعدد من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، فإن ذلك يأتي بهدف تطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى الذي يستمر على مدى أربعة أيام، عديد المحاور منها مقدمة عن مراقبة الانتخابات، مبادئ مراقبة الانتخابات، مصادر التمويل وكتابة المشاريع، منهجية تدريب المراقبين، استمارة المراقبة، الأسئلة والاستفسارات.

يُذكر أن منتدى المراقبين انطلق في نسخته الأولى بمدينة طرابلس، تحت عنوان “منتدى المراقبين حصاد 2021″، بتاريخ 1 يونيو 2022م، فيما نُظم بنسخته الثانية في مدينة سبها تحت عنوان “منتدى مراقبي الجنوب”، في 16سبتمبر من نفس العام.