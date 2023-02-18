اِنطلاق أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

انطلقت صباح اليوم السبت أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وبمشاركة قادة ورؤساء الدول الإفريقية وعدد من المنظمات الدولية.

وسيناقش القادة خلال القمة قضايا القارة بما في ذلك مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي وسُبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي السبت في أديس أبابا قمة مكرسة خصوصا لأعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تثير قلقا “عميقا” لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

كما يتضمن جدول الأعمال بين أولوياته أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي.

وذكرت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة.