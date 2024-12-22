اِنطلاق الامتحانات النّهائية للفصل الأوّل لِلشهادَات العامّة

اِنطلَقتْ صباح اليوم الأحد في مُراقبات التّربية والتّعليم في كامل التّراب الليبي الاِمتحانات النّهائية للفصل الدّراسي الأوّل وامتحانات الفترة الأولى لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024 – 2025م، والتي تستمر حتى الثاني من شهر يناير، وفق ما جاء فِي قرَار وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، رقم 984 لسَنة 2024م بشأنِ تحديدِ المواعيد الدّراسية والاِمتحانات لجميع المراحِل التّعليمية للعام الدّراسي 2024- 2025م.

وَأكّد الوزِير أنّ “اِنطلاق الاِمتحانات فِي موعدها المُحدّد مسبقاً يعكس جدّية الوزارة واهتمامها بالمواعِيد الدّراسية المُعلن عنها منذ شهر يوليو الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي قامتْ بها الوزارة بترحيلِ أسبوع النّشاط إلى الأسبوع الثالث من شهر رَمضان المُبارك والاِستفادة من يوم السبت لاِستكمال تغطية التأخير في المنهج الدّراسي لتأخُّر الدّراسة في عددٍ من المؤسّسات التّعليمية لدخولها للصّيانة للحِفاظ على الرزنامة الدّراسية”.

وجاء في نص المادّة (28) من قرَار مجلس الوزرَاء رقم 1013 لسَنة 2022 م بشأن إصدار لائِحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، “يُقيم التلاميذ بالصفوف من السّادس إلى الثامن من مرحلة التّعليم الأساسي بنظام الفصل الدّراسي، ويكون اِمتحان نهاية الفصل على مُستوى المؤسّسة التّعليمية، وتتولّى إدارة المؤسّسة التّعليمية وضع أسئلة الاِمتحان والإشراف عَليها تحت إشراف وحدة الاِمتحانات بالمؤسّسة، ويجوز إجراء اِمتحانات موحّدة على مُستوى مُراقبة التّربية والتّعليم تحت إشراف مكتب الاِمتحانات بمُراقبة التّربية والتّعليم”.