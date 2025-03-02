اِنطلاق الاِمتحانات النّصفية لـ«سنوات النّقل»

بَدأت صباح اليوم الأحد الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024-2025م في كامِل التُّراب الليبي..

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “يُجري تلاميذ وطلاب النّقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والدّيني اِمتحاناتهم النّصفية داخل مؤسّساتهم التّعليمية، بإشراف مُعلّمي المواد ومنسقي الاِمتحانات بالمدارس”.

بدوره، دعا وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف” التلامِيذ والطلاب “لتقسيم الوقت، ووضع خطة دراسية مُناسبة للمذاكرة تتناسب مع قدرة كل طالب على الحِفظ، والفهم في هذا الشهر المبارك، والحُصول على قسطٍ كافٍ من النوم والاِبتعاد عن السهر؛ ليتمكٌنوا من التّركيز أثناء إجرائهم للاِمتحانات”.

وكان وزِير التّربية والتّعليم، “أصدر تعليماته بشأن تقديم موعِد بداية الاِمتحانات النّصفية لسنوات النّقل إلى الثاني من شهر مارس 2025م، لضمانِ عدم تعارضها مع أسبوع النٌشاط المدرسي الذي تم ترحِيله إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم”.

هذا “ووفقاً لقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 بشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدّراسي 2024-2025م، تُعلّق الدّراسة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وعطلة عِيد الفطر، وتُستأنف في السادس من شهر أبريل”.