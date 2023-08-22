اِنطلاق البطولة العربية لـ«المواي تاي» للشباب في طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، انطلاق البطولة العربية للمواي تاي، التي تستضيفها العاصمة طرابلس، بحضور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي.

ورحب الدبيبة خلال كلمته، بالوفود العربية المشاركة في البطولة التي تقام للمرة الأولى في ليبيا، متمنياً التوفيق لكل المنتخبات المشاركة.

كما عبر رئيس الحكومة في كلمته عن سعادة جميع الليبيين باستضافة إخوتهم من مختلف البلدان العربية في عاصمة البلاد الآمنة.

ويشارك في البطولة التي تدعمها وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية في الفترة الممتدة من 22 وحتى 28 من أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، بأن البطولة العربية للمواي تاي التي انطلقت اليوم بالعاصمة طرابلس تُمثل محور اهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العربية، قياسا بأهميتها وعدد الرياضيين والدول المشاركة بهذا الحدث الرياضي العربي الذي يقام للمرة الأولى في ليبيا.

يُشار إلى أن السيلابا مواي تاي أو المواي تاي أو البوكس تاي، المسمى أحيانا بالملاكمة التايلاندية، هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر، وقد ساعد هذا الفن سكان تايلاند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو.

وتُمارس اليوم الملاكمة التايلاندية في العالم بأشمله، ويتطلب هذا الفن المنحدر من “كرابي كرابونج”، لياقات بدنية مثل الخفة، وردود الفعل، والقدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام، ويُلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.

مراسم انطلاق البطولة العربية للمواي تاي في طرابلس للمرة الأولى في ليبيا.. البطولة العربية للمواي تاي تنطلق في العاصمة #طرابلس بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية، بدعم وزارة الرياضة في #حكومة_الوحدة_الوطنية. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣