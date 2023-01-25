اِنطلاق الحملة الانتخابية لبلديات (بني وليد، المردوم وتنيناي)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عن انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لبلديات (بني وليد، المردوم، تنيناي) ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م.

وحددت اللجنة المركزية سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية بني وليد لا يتجاوز (86,520) دينارا ليبياً وفق ما نص عليه نظام الحملة الانتخابية واحتساب عدد الناخبين.

كما حددت اللجنة سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي تنيناي لا يتجاوز ( 7,665) دينارا ليبياً، فيما حددت سقفا لا يتجاوز (6,195) دينارا ليبياً لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي المردوم مع مراعاة احتساب عدد الناخبين وما نصت عليه اللوائح الانتخابية والتشريعات المنظمة لها.

ونوهت اللجنة لأصحاب المصلحة بأن الصمت الانتخابي لانتخاب المجالس البلدية المعلنة سيكون يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023م وأن يوم الاقتراع سيوافق يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023م.

ودعت اللجنة المركزية القوائم المترشحة إلى ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية، وأنه يحق لكل قائمة تقديم برنامجها الانتخابي أمام اللجنة الفرعية والتعبير عنه وفق اللوائح المنظمة لها خلال فترة الحملات الانتخابية.

هذا وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية حرصها على تكافؤ الفرص وإعطاء مساحات متساوية لجميع القوائم دون استثناء، وحثت الناخبين على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتراع.