اِنطلاق العملية الانتخابية ببلدية ترهونة وعدد من البلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية لكافة البلديات المستهدفة.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة ترهونة، إن بدء العملية الانتخابية ببلدية ترهونة هي إيذانا لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستجرى تباعا وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025، والهادفة إلى استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات.

وأكدت اللجنة جاهزيتها التامة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي.

وحثث اللجنة في مؤتمرها الصحفي مواطني البلديات المستهدفة إلى التسجيل في منظومة سجل الناخبين، من خلال إرسال نصية تحتوي على الرقم الوطني ـ المركز الانتخابي إلى الرقم 11711 والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مترشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.