اِنطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي

شهد اليوم الأحد التحاق مليونان و130,007 طالب وطالبة بمدارسهم في كامل التراب الليبي وخارجه البالغ عددها 6129 مؤسسة تعليمية عامة وخاصة، وذلك تقيدا بمواعيد الدراسة والامتحانات المعلن عنها بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1442) لسنة 2022م.

ووفق القرار ينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في الحادي عشر من مايو، فيما ستجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الرابع عشر من مايو المقبل، بحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب إحصائية المركز الوطني للامتحانات فإن 221865 تلميذ وتلميذة منهم في الصف الدراسي الأول فقط، و1820093 تلميذ وتلميذة منهم في الصفوف من الأول إلى التاسع من التعليم الأساسي، فيما يدرس 310830 طالب وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي.