اِنطلاق المرحلة الثانية من مُسابقة الأولمبياد الوطني للرّياضيات

اِنطلقتْ صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من مُسابقة الأولمبياد الوطني للرّياضيات، بمشاركة 207 تلميذ وطالب في المستويين الأول والثاني.

وشهدت المسابقة، التي تُشرف عليها مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، وتُقام في ثمانية تجمّعات اِمتحانية، متابعة ميدانية من رئيس المصلحة الأستاذ “جمال العز”، ورئيس لجنة مسابقة الأولمبياد الوطني للرّياضيات الأستاذ “خالد الحطماني”، ومديري فروع المصلحة”.

وأشاد “العز”، خلال جولته التّفقّدية، “بالنتائج الإيجابية التي حققها التلاميذ والطلاب في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي شارك فيها 706 تلميذ وطالب من مُختلف أنحاء البلاد، مشيراً بالإنجازات المُميّزة التي حققها الطلاب الليبيون في المسابقات الدّولية، والتي أثمرت عن حصدِ قلائد ذهبية في الأولمبياد الإفريقي للرّياضيات، والأولمبياد الغربي للرّياضيات، والبُطولة العربية لألعاب الرّياضيات والمنطق”.

يُشار إلى أنّ “أولمبياد الرّياضيات مسابقة تهدف إلى اِختبار مهارات الطلاب في حلِّ المسائل الرياضية المُعقّدة، التي تتطلّب التفكير المنطقي والتحليل العميق”.