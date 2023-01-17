اِنطلاق الورش التمهيدية لمؤتمر ليبيا للأمن السيبراني

انطلقت في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أولى ورش العمل التمهيدية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ23 من شهر يناير الجاري.

وانتظمت الورشة بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس تحت عنوان (الأمن السيبراني – الآفاق والتحديات) بمحاضرة ألقاها من جمهورية سوريا الدكتور محمد فراس بكور رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات بحضور لفيف من الخبراء والإخصائيين، وعدد من الضباط والمهتمين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ومن المقرر أن تعقد صباح غد الأربعاء ورشة عمل بعنوان (مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في الفضاء السيبراني) يقدمها كل من الدكتورة أكيلا دبيشي عن المركز الفرنسي الدولي للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات الدولية، والدكتور عبدالقادر ارحيم عن مجلس الأمن القومي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العقيد إبراهيم الرمالي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن هذه الورشة تأتي ضمن ثلاث ورش دولية على مدى الأيام الثلاثة الجارية، كورش ممهدة للمؤتمر الذي يبدأ أعماله السبت المقبل في فندق تيبستي ببنغازي”.

وأعلن الرمالي مشاركة مسؤولين وخبراء دوليين في المؤتمر، لافتا إلى أنهم وصلوا فعليا لمدينة بنغازي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد برئاسة مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف يهدف للوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجالات الأمنية والقانونية والقضائية والانسانية، وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.

وأوضح الرمالي أن اللجنة العلمية للمؤتمر التي يرأسها الدكتور عبدالقادر ارحيم تولت عملية استلام أوراق الأعمال والبحوث والدراسات التي تصب في مكافحة الجرائم السيبرانية، ومخاطر استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت هاجسا مؤرقا للمجتمعات، نتيجة عدم إدراك البعض لمدى خطورتها، أو عدم الإلمام بكيفية حماية الأجهزة والشبكات، أو استخدام التكنولوجيا بشكل خاطئ.

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى انتقاء كافة الدراسات التي تهدف لسد الفجوة المعرفية لدى الأفراد، من خلال تبني التوعية الرقمية للوصول الى مجتمع آمن، وللخروج بتوصيات لمجلس الأمن القومي ليحيلها بدوره للسلطة التشريعية لاتخاذ بشأنها ما يلزم.