اِنطلاق جلسة النوّاب في مدينة طبرق

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية، اليوم الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وافتُتِحَت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع الأهالي في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي في تصريحات صحفية، إن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية، ابتداء باستكمال المسار الدستوري، إلى جانب إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء المجلس لحضور جلسته الرسمية التي حدد لها اليوم الاثنين بمدينة طبرق، وتعد هذه الدعوة للانعقاد هي الأولى منذ هجوم متظاهرين على مجلس النواب وحرقه في طبرق الشهر الماضي.