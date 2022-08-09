اِنطلاق جولة تفتيشية واسعة على مخازن الدقيق والمخابز

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن انطلاق جولة تفتيشية واسعة لمفتشي المركز رفقة جهاز الحرس البلدي وتحت إشراف النيابة العامة، تستهدفت كامل المخابز ومخازن الدقيق في العاصمة طرابلس وعدد من المدن.

وأفاد المركز بأن هذه الجولة تأتي بشكل تتبعي لعمل المخابز والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة.

وأشار مركز الرقابة إلى أن اللجنة لن تتهاون بتاتا حيال المخالفين مع إحالة التقرير الرقابي لكل من الأجهزة الضبطية الحرس البلدي والنيابة العامة.

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