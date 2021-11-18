اِنطلاق حملة إصدار شهادات التّحصين ضد كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن انطلاق حملة إصدار الشهادات لتَّحصين ضِد فيروس كورونا المُستجد، مساءَ اليَّوم الخميس.

وتم ذلك بتسّليم رئيس حكومة الوِحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من مدير مركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، بطاقة تحصين مُرفقة بنتائج تحليل الـ(PCR) لإثبات تلّقي جُرعتيّ التَّطعيم ضِد فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المركز أنه يمكن استخدام الشهادة عند السَّفر بمنحِ المُسافرين شهادات مُعتمدة برمز (QR) خاص، ولتجنّب تزوير بطاقات التطعيم.

وللمُساهمة أيضًا في رفع مُستوى الوعي، ولتسهيل الحياة، أطلق المركز منظومة يُمكن مِن خِلالها التسجيل وإرفاق البيانات، وإصّدار الشهدات الإلكترونية كمرحلةٍ أولى تسبق مرحلة إصدار البطاقات الفعليَّة لاحقًا، وذلك بالتَّعاون مع الشّركة الليبية القابِضة، وهيئة المعلومات، وبتنّفيذ من الشّركة الليبية للإتصالات، والتّقنية (LTT).

للتسجيل وإدراجِ البيانات عبر الموقع التالي: https://bit.ly/30M2lYG