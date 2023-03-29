اِنطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل «إيراون»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن انطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل “إيراون” بمعدل 3000 برميل يومياً، تنفيذاً لسياستها الرامية إلى الرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوكن فقد بدأت شركة “زلاف” عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل إيراون النفطي بمعدل 3000 برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج لحقل “إيراون” إلى أكثر من 16 ألف برميل يومياً في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط بين حقلي “إيراون” و”الشرارة”.

يُشار إلى أن شركة “زلاف ليبيا” تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يومياً من خزانات الإنتاج بحقل “إيراون” إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل “الشرارة” التابع لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية.

في غضون ذلك، عُقِد اليوم الأربعاء في ديوان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

وخُصِص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين (أ ـ هـ)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

وأكد المجتمعون دعم المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد خطتها 2023 -2027، وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.