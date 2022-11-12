اِنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع حول المسؤولية الطبية

انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع حول المسؤولية الطبية، بتنظيم من المجلس الوطني لتحديد المسؤولية وبرعاية هيئة التأمين الطبي.

وسيستمر المؤتمر على مدار يومين تحت شعار المسؤولية الطبية “تاريخ وواقع”، بمشاركة عدد من المهتمين والجهات المعنية إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

ويهدف المؤتمر إلى استبيان المسؤولية الطبية وسُبل تحديدها وكفالة التعويض إلى جانب إيجاد وسائل وسُبل حديثة ومتطورة للرفع من كفاءة الطبيب المزاول للمهنة وتقليص الوقوع في الخطأ الطبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة.